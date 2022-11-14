Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал в ресторане

Герцоги Сассекские стали спорить, совершенно не обращая внимания на посетителей. В какой-то момент принц Гарри «встал и ушел», оставив Маркл в одиночестве. Точная причина их ссоры неизвестна. Однако, по мнению другого источника, близкого к герцогам Сассекским, ей могли стать разногласия пары по поводу детей. Он подчеркнул, что Маркл зациклена на том, чтобы ее дочь и сына признали принцем и принцессой, а вот ее мужу совсем не до этого. Принц Гарри сейчас больше переживает о выходе своих мемуаров и документального сериала, способного нанести огромный вред репутации всей королевской семье в целом и ему в частности.