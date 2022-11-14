Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал в ресторане

Принц Гарри и Меган Маркл устроили скандал в одном из ресторанов в штате Огайо в США. Об этом сообщает New Idea.
По данным издания, конфликт между парой произошел в «скромном ресторане-пекарне» бирманской кухни The Dutchess. Меган Маркл и принц Гарри пришли туда без детей — дочери Лилибет и сына Арчи.
По словам источника New Idea, поначалу пара «хорошо проводила время», разговаривая о «детях, школе и предстоящих выборах в США».
«Им удалось смешаться с толпой, но в какой-то момент отношения между ними стали холодными», — добавил собеседник издания.
Герцоги Сассекские стали спорить, совершенно не обращая внимания на посетителей. В какой-то момент принц Гарри «встал и ушел», оставив Маркл в одиночестве. Точная причина их ссоры неизвестна. Однако, по мнению другого источника, близкого к герцогам Сассекским, ей могли стать разногласия пары по поводу детей. Он подчеркнул, что Маркл зациклена на том, чтобы ее дочь и сына признали принцем и принцессой, а вот ее мужу совсем не до этого. Принц Гарри сейчас больше переживает о выходе своих мемуаров и документального сериала, способного нанести огромный вред репутации всей королевской семье в целом и ему в частности.
«Если бы Меган заговорила о присвоении Лили и Арчи титулов принца и принцесса, особенно на публике в маленьком городке, где сплетни распространяются как лесной пожар, нет сомнений, что Гарри бы разозлился», — пояснил собеседник издания.
Стоит отметить, что пара все чаще стала выяснять отношения на глазах у публики. Многие зарубежные СМИ считают, что все это является признаками грядущего развода Меган Маркл и принца Гарри.