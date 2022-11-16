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1 час назад

Лолита отговорила от развода поклонницу во время концерта в Красноярске

Газета.Ruиещё 2

Певица Лолита Милявская попыталась отговорить одну из поклонниц от развода с мужем на своем концерте в Красноярске. Видеоролик разместил Telegram-канал «Бал дебютанток».

Лолита отговорила от развода поклонницу во время концерта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам зрительницы концерта, она состоит в браке с мужем уже 20 лет, и ее «все достало».

«Со мной ни один мужик столько не жил. Оля, не разводись, если не пьет. Бухает иногда? Бывает. Я тоже иногда», — говорит Лолита.

После небольшого разговора артистка решила исполнить строчку из своей песни «Щекотно». «Целуй до взрывов водородных», — пропела Лолита, и супруги поцеловались под аплодисменты зала.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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