Лолита отговорила от развода поклонницу во время концерта

Певица Лолита Милявская попыталась отговорить одну из поклонниц от развода с мужем на своем концерте в Красноярске. Видеоролик разместил Telegram-канал «Бал дебютанток».
По словам зрительницы концерта, она состоит в браке с мужем уже 20 лет, и ее «все достало».
«Со мной ни один мужик столько не жил. Оля, не разводись, если не пьет. Бухает иногда? Бывает. Я тоже иногда», — говорит Лолита.
После небольшого разговора артистка решила исполнить строчку из своей песни «Щекотно». «Целуй до взрывов водородных», — пропела Лолита, и супруги поцеловались под аплодисменты зала.