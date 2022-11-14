Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца

На днях звезда серила «Друзья» Дженнифер Энистон сообщила печальную новость. Её отец Джон Энистон, который запомнился зрителям, как актёр американской мыльной оперы «Дни нашей жизни» скончался.
Сообщается, что Джон Энистон умер 11 ноября, но официально сообщить об этой новости актриса Дженнифер Энистон смогла только сейчас.
Девушка выложила в сеть откровенное послание к своему отцу:
«Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. 11.11не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число будет иметь для меня большее значение навсегда. Я буду любить тебя до скончания века…», — написала Энистон.
Напомним, что большую популярность Джону Энистону принесла роль Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни». Также актёр снялся в сериалах «Безумцы», «Детектив Раш», «Девочки Гилмор» и др.
Помимо дочери Дженнифер у актера остался сын Александр.