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1 час назад

Актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца Джона Энистона

runews24.ruиещё 2

На днях звезда серила «Друзья» Дженнифер Энистон сообщила печальную новость. Её отец Джон Энистон, который запомнился зрителям, как актёр американской мыльной оперы «Дни нашей жизни» скончался.

Дженнифер Энистон сообщила о смерти своего отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Джон Энистон умер 11 ноября, но официально сообщить об этой новости актриса Дженнифер Энистон смогла только сейчас.

Девушка выложила в сеть откровенное послание к своему отцу:

«Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. 11.11не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число будет иметь для меня большее значение навсегда. Я буду любить тебя до скончания века…», — написала Энистон.

Напомним, что большую популярность Джону Энистону принесла роль Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни». Также актёр снялся в сериалах «Безумцы», «Детектив Раш», «Девочки Гилмор» и др.

Помимо дочери Дженнифер у актера остался сын Александр.

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