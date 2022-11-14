Юрий Антонов вернулся в Россию

Несмотря на продолжение болей в ноге после травмы, результатами лечения Антонов доволен. Музыкант будет продолжать восстанавливать здоровье в Москве.

«Состояние постепенно улучшается, но о полном выздоровлении речи не идет. Пока боли есть: они доставляют мне немало проблем», — сообщил 77-летний певец «МК».

Композитор столкнулся с болями еще три года назад, когда неудачно подвернул ногу. Антонов обратился к медикам, которые посоветовали ему лечение в Австрии. За границей ему сделали операцию, во время которой полностью заменили сустав.