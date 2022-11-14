В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости

Lenta.ruиещё 1

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин раскрыл секрет, благодаря которому он выглядит моложе своих лет. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Teleprogramma.pro.

Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью с журналистами певец рассказал, что у него очень хорошая генетика.

«Моя мама — в прошлом манекенщица и сейчас, в 74 года, тоже преподает подиумный шаг. И она выглядит очень круто», — заявил он.

По его словам, он очень редко посещает косметолога.

«Последний раз была какая-то вспышка, фотоомоложение», — пояснил исполнитель и отметил, что иногда он делает процедуры бесплатно.

В октябре певица Алсу также раскрыла секрет своей молодости. Поп-исполнительница призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время она отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние генетики на свой внешний вид.

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители