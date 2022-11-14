Киркоров поскандалил на входе в бутик Prada в Дубае и стал мемом в сети

Эстрадный артист дал интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», в ходе съемок которого отправился в бутик указанной марки в Дубае. На размещенных кадрах видно, что сначала певца не пустили в магазин, из-за чего он начал спорить с продавцом-консультантом на входе. «Он хочет скандала прямо сейчас?» — говорит Киркоров в ролике, после чего его все-таки впускают в здание.