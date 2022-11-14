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19 минут назад

Киркоров поскандалил на входе в бутик Prada в Дубае и стал мемом в сети

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поскандалил с сотрудником люксового бренда Prada и стал мемом в социальных сетях. Соответсвующие посты появились в Telegram.

Эстрадный артист дал интервью для YouTube-канала «Алена, блин!», в ходе съемок которого отправился в бутик указанной марки в Дубае. На размещенных кадрах видно, что сначала певца не пустили в магазин, из-за чего он начал спорить с продавцом-консультантом на входе. «Он хочет скандала прямо сейчас?» — говорит Киркоров в ролике, после чего его все-таки впускают в здание.

Вскоре видео с инцидентом стало вирусным, поскольку фраза Киркорова развеселила пользователей сети, которые принялись публиковать шуточные посты в своих Telegram-каналах.

«Когда захотел купить пивас после 22:00», — написали администраторы паблика MDK PRIVATE. «Mood: Ю вонт э скандал нау?» — пошутил стилист Алеко Надирян.

«Пожалуй, этих двух фраз мне будет достаточно для успешного владения английским языком», — высказалась юзер Twitter @macaron1na.

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