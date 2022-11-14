Лолита показала естественную внешность в честь дня рождения

Российская певица Лолита Милявская показала естественную внешность в честь дня рождения. Соответствующее видео появилось в ее личном Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

59-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном лонгсливе с розовым принтом и бирюзовой футболке в сочетании с часами, золотыми кольцами и несколькими браслетами.

При этом на размещенных кадрах видно, что на лице эстрадной исполнительницы отсутствует макияж. Кроме того, телезвезда отказалась от укладки волос.

«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников», — подписала Лолита пост.

Поклонники восхитились внешним видом певицы в комментариях и поздравили ее с праздником.

«Красотка», «Как же я вас люблю», «Поздравляем!», «Просто лучшая», — высказывались фанаты.