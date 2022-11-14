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28 минут назад

Лолита показала лицо без макияжа и фильтров в честь 59-летия

Lenta.ru

Российская певица Лолита Милявская показала естественную внешность в честь дня рождения. Соответствующее видео появилось в ее личном Telegram-канале.

Лолита показала естественную внешность в честь дня рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

59-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном лонгсливе с розовым принтом и бирюзовой футболке в сочетании с часами, золотыми кольцами и несколькими браслетами.

телеграм-канал "Лолита Милявская"

При этом на размещенных кадрах видно, что на лице эстрадной исполнительницы отсутствует макияж. Кроме того, телезвезда отказалась от укладки волос.

«Все без фильтров. Это касается сегодняшних поздравлений! Спасибо Вам за внимание, за заботу! Вы знаете меня лучше родственников», — подписала Лолита пост.

Поклонники восхитились внешним видом певицы в комментариях и поздравили ее с праздником.

«Красотка», «Как же я вас люблю», «Поздравляем!», «Просто лучшая», — высказывались фанаты.

В августе Лолита Милявская также продемонстрировала фигуру в купальнике. Исполнительница поделилась в соцсетях роликом, где она запечатлена в слитном купальном костюме голубого цвета на пляже, а ее образ дополняют солнцезащитные очки и подвеска на шее.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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