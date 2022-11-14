Тодоренко сообщила о совместных с Топаловым съемках в новом сериале

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила приглашение сняться в новом сериале.
Звезда добавила, что вместе с ней снимется супруг Влад Топалов. Пока Тодоренко не стала раскрывать подробностей проекта, в котором снимется с мужем. Также телеведущая рассказала, что съемки не помешают воспитанию детей.
Ранее Регина Тодоренко пожаловалась, что из-за высокой загруженности в съемках и телепроектах ее нередко посещают депрессивные мысли. По мнению телеведущей, чтобы минимизировать стресс из-за работы, стоит собрать вокруг себя хорошую команду, которой можно будет делегировать свои обязанности.