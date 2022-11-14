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56 минут назад

Тодоренко сообщила, что снимется в сериале вместе с Топаловым

Газета.Ru

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила приглашение сняться в новом сериале.

Тодоренко сообщила о совместных с Топаловым съемках в новом сериале
Фото: газета.ругазета.ру

Звезда добавила, что вместе с ней снимется супруг Влад Топалов. Пока Тодоренко не стала раскрывать подробностей проекта, в котором снимется с мужем. Также телеведущая рассказала, что съемки не помешают воспитанию детей.

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась, что из-за высокой загруженности в съемках и телепроектах ее нередко посещают депрессивные мысли. По мнению телеведущей, чтобы минимизировать стресс из-за работы, стоит собрать вокруг себя хорошую команду, которой можно будет делегировать свои обязанности.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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