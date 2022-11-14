Названа стоимость выступлений отечественных звезд на Новый год 2023

В нынешнем году любители отдохнуть в новогодние каникулы готовы потратить меньше средств на корпоративы и приглашения знаменитостей. Ситуация усугубляется экономическим кризисом и спецоперацией, однако спрос на некоторых звезд по-прежнему остается. Об этом пишут “Известия”.

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Промоутеры считают, что в РФ спрос на проведение новогодних корпоративов сократился вдвое. Администрация Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга отменили массовые празднества, после чего такие же меры последовали и в некоторых других регионах.

Тем временем наблюдается спрос на тех знаменитостей, которые не покинули страну после февральских событий. Например, заметен интерес заказчиков на концерты исполнителя SHAMAN. Организаторы музыкальных мероприятий отметили, что самыми востребованными остаются Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков и Олег Газманов.

В целом звезды, которые еще с весны гастролировал с лозунгами «За Россию», сохранили работу и по сей день. Согласно представленным данным, отпраздновать Новый год под композиции Филиппа Киркорова обойдется заказчикам в 18 млн рублей, еще 5 млн рублей придется заплатить желающим сорок минут послушать песни Димы Билана. Исполнитель Шура готов выступить в праздничную ночь за 2,5 млн рублей, Клава Кока – за 6 млн рублей.