Экс-супруга Моргенштерна раскрыла актуальный статус отношений с ним

Блогер Дилара Зинатуллина, которая недавно развелась с рэпером Моргенштерном (признан иностранным агентом в России), отреагировала на слухи о том, что она якобы пытается хайпиться на разрыве отношений с музыкантом.
«Мы все еще общаемся, всегда общались и на момент развода не до конца были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться события дальше — я не знаю, но это один из самых дорогих мне людей в мире», — написала экс-супруга рэпера в соцсетях.
Зинатуллина также отметила, что рада за своего бывшего избранника и желает ему прорыва во всех сферах жизни.
- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами