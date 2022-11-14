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45 минут назад

Бывшая жена Моргенштерна назвала рэпера одним из самых дорогих людей в мире

Слово и Делоиещё 4

Блогер Дилара Зинатуллина, которая недавно развелась с рэпером Моргенштерном (признан иностранным агентом в России), отреагировала на слухи о том, что она якобы пытается хайпиться на разрыве отношений с музыкантом.

Экс-супруга Моргенштерна раскрыла актуальный статус отношений с ним
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мы все еще общаемся, всегда общались и на момент развода не до конца были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться события дальше — я не знаю, но это один из самых дорогих мне людей в мире», — написала экс-супруга рэпера в соцсетях.

Зинатуллина также отметила, что рада за своего бывшего избранника и желает ему прорыва во всех сферах жизни.

- физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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