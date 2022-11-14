Экс-супруга Моргенштерна раскрыла актуальный статус отношений с ним

«Мы все еще общаемся, всегда общались и на момент развода не до конца были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться события дальше — я не знаю, но это один из самых дорогих мне людей в мире», — написала экс-супруга рэпера в соцсетях.