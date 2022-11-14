На какие деньги Алексей Панин живет в Испании

Российский актер Алексей Панин два года назад переехал в Испанию. Известно, что он приобрел квартиру в курортном городке Торревьеха вблизи Аликанте стоимостью 70 тысяч евро (более 4 млн). С собой артист увез дочь Анну. Поклонники, как пишет KP.RU, интересуются, на что живет артист, он ведь не работает, каждый день ходит на пляж, ест в ресторанах и пьет пино. Модель и певица Анна Калашникова является соседкой Панина. По ее словам, в свое время квартиры там купили многие звезды: Наталья Штурм, Дана Борисова и другие. Калашникова завила, что Панин, вероятнее всего, живет на накопления.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Алексей Куденко/РИА Новости

Как пишет издание, после своих русофобских высказываний Алексей растерял съемки и контракты в России. Калашникова полагает, что карьера в Испании ему не светит: для этого нужно хорошо знать язык.

По ее подсчетам, средства у него на исходе. 15-летняя дочь Анна устроилась работать официанткой. Калашникова считает, что рано или поздно Панину придется продать недвижимость и в Испании. Сейчас Панин выставил на продажу свою квартиру в Москве. После смерти его матери ему в наследство досталась двухкомнатная квартира в Коньково. Пока что продать он ее не смог.