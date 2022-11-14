Викторию Боню ограбили в Париже

Телеведущую и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню ограбили во время отдыха во Франции. Об этом она сообщила фанатам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Знаменитость опубликовала серию сторис, в которых рассказала, что злоумышленники пробрались в квартиру в Париже, в которой она остановилась в ходе своего путешествия. По словам телезвезды, по этой причине ей пришлось раньше вернуться домой из поездки. При этом она не раскрыла подробности инцидента.

«Не думала, что так закончится моя поездка в Париж», — сопроводила комментарием свои публикации пострадавшая, продемонстрировав снимки из комнаты.

На размещенных кадрах видны взломанная дверь, перерытые ящики и разбросанные по жилищу вещи.