В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
44 минуты назад

Викторию Боню ограбили в Париже

Lenta.ruиещё 2

Телеведущую и бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Боню ограбили во время отдыха во Франции. Об этом она сообщила фанатам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Викторию Боню ограбили в Париже
Фото: 

Знаменитость опубликовала серию сторис, в которых рассказала, что злоумышленники пробрались в квартиру в Париже, в которой она остановилась в ходе своего путешествия. По словам телезвезды, по этой причине ей пришлось раньше вернуться домой из поездки. При этом она не раскрыла подробности инцидента.

«Не думала, что так закончится моя поездка в Париж», — сопроводила комментарием свои публикации пострадавшая, продемонстрировав снимки из комнаты.

На размещенных кадрах видны взломанная дверь, перерытые ящики и разбросанные по жилищу вещи.

В сентябре певицу Нюшу ограбили в Испании. Поп-исполнительница рассказала, что отправилась изучать достопримечательности Барселоны, оставив арендованный автомобиль на парковке. По возвращении она обнаружила, что грабители вынесли из машины все ее личные вещи.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители