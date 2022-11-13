МакSим после комы основательно «почистила» свое окружение

Марина Максимова, известная публике по псевдониму МакSим, крайне тяжело перенесла коронавирус. Долгое время врачи не давали прогнозов на ее выздоровление. И нашлись люди, которые заранее похоронили певицу. СМИ писали о том, что родственники начали делить ее недвижимость…

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Сразу после выхода из больницы звезда прекратила общение с теми, кого сочла предателем и завистником. И это облегчило ей жизнь. Об этом она рассказала журналистам АИФ.

«О большинстве людей я и так знала, что они сплетничают за моей спиной, предают, но закрывала на это глаза. А тут взяла и отделилась от них - и стало так легко...», - призналась Марина.

Певица практически заново училась петь, очень много занималась со специалистами и, наконец, к ней вернулась возможность выступать. Но процесс реабилитации все еще продолжается.

«Прогнозы были такие, что я выпишусь из больницы не в здравом уме и рассудке, не говорящая свободно, невидящая. Так что, считаю, мне круто повезло, все прекрасно! Без последствий такие болезни не обходятся, но это уже мелочи», - считает МакSим.