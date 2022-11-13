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31 минуту назад

МакSим после комы основательно «почистила» свое окружение

Ирина Лебедева

Марина Максимова, известная публике по псевдониму МакSим, крайне тяжело перенесла коронавирус. Долгое время врачи не давали прогнозов на ее выздоровление. И нашлись люди, которые заранее похоронили певицу. СМИ писали о том, что родственники начали делить ее недвижимость…

МакSим после комы основательно «почистила» свое окружение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сразу после выхода из больницы звезда прекратила общение с теми, кого сочла предателем и завистником. И это облегчило ей жизнь. Об этом она рассказала журналистам АИФ.

«О большинстве людей я и так знала, что они сплетничают за моей спиной, предают, но закрывала на это глаза. А тут взяла и отделилась от них - и стало так легко...», - призналась Марина.

Певица практически заново училась петь, очень много занималась со специалистами и, наконец, к ней вернулась возможность выступать. Но процесс реабилитации все еще продолжается.

«Прогнозы были такие, что я выпишусь из больницы не в здравом уме и рассудке, не говорящая свободно, невидящая. Так что, считаю, мне круто повезло, все прекрасно! Без последствий такие болезни не обходятся, но это уже мелочи», - считает МакSим.

На днях Марина Максимова выступала в Москве на площадке многотысячного Adrenaline Stadium. Певица представила свою новую программу «Я буду жить», с которой в ближайшем будущем отправится на гастроли.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,
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