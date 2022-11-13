Дибров с супругой оказались в Стамбуле в день взрыва

Дмитрий Дибров и его супруга Полина сейчас находятся в Турции, в Стамбуле. Недавно Полина Диброва выложила в микроблоге видео, снятое по время прогулки по улицам города, и рассказала, что утром они с мужем прошли по той улице, где произошел террористический акт. Об этом пишет издание gazeta.ru.
«В гуще событий. День был ясным и солнечным. Мы утром прогуливались по месту взрыва. С нами порядок, соболезную...На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолеты каждые пять минут, военная техника на улицах», — сообщила Диброва.
Сегодня, 13 ноября, на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула случился взрыв. Как сообщили турецкие власти, речь идет о шести погибших, 53 человека получили ранения.
Генеральная прокуратура Стамбула назвала произошедшее в городе террористическим актом.
Ранее Генконсульство России сообщило, что информации о пострадавших россиянах пока нет.
По предварительным данным, террорист-смертник совершил самоподрыв возле посольства России - от места взрыва до диппредставительства 400 метров, сообщает «Царьград». А по информации местного новостного агентства, источником взрыва могло стать устройство, которое лежало в оставленной кем-то сумке.