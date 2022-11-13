Дибров с супругой оказались в Стамбуле в день взрыва

Дмитрий Дибров и его супруга Полина сейчас находятся в Турции, в Стамбуле. Недавно Полина Диброва выложила в микроблоге видео, снятое по время прогулки по улицам города, и рассказала, что утром они с мужем прошли по той улице, где произошел террористический акт. Об этом пишет издание gazeta.ru.