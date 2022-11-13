Лободу предупредили о возможных проблемах из-за пластики

Светлана Лобода всегда говорила, что не делала никаких серьезных вмешательств в свою внешность и обходится лишь рядовыми мелкими косметологическими процедурами.
Однако специалисты уверены, что певица, как минимум, подкалывает губы, причем регулярно. Судя по фотографиям прошлых лет, ранее Светлана выглядела несколько иначе. Об этом пишет СтарХит.
Пластический хирург Надежда Петраш предполагает, что Светлане делают уколы препарата на основе гилауроновой кислоты. Это достаточно рутинная процедура, но важно не переборщить с количеством вкалываемого. Иначе может быть осложнение – фиброз.
Александр Вдовин считает, что крупные пухлые губы Лободы- не просто дань моде, а еще и противовес довольно длинному носу. «Накаченные» губы делают лицо более гармоничным.
Медик также напомнил о фиброзе тканей, который обычно заканчивается операцией. Вдовин порекомендовал Светлане сделать ринопластику (переделку носа), и тогда проблемы с коррекцией губ отпадет.
Многие артистки отрицают, что обращаются за помощью к хирургам-пластикам. Так, Лайма Вайкуле . утверждает, что никогда не прибегала к вмешательствам пластических хирургов. По ее словам, она знает секрет вечной молодости. Его составляющие — правильное питание, активный образ жизни и отсутствие стресса. Но специалисты считают, что Лайме сделали полный фейслифтинг.