Лободу предупредили о возможных проблемах из-за пластики

Светлана Лобода всегда говорила, что не делала никаких серьезных вмешательств в свою внешность и обходится лишь рядовыми мелкими косметологическими процедурами.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Однако специалисты уверены, что певица, как минимум, подкалывает губы, причем регулярно. Судя по фотографиям прошлых лет, ранее Светлана выглядела несколько иначе. Об этом пишет СтарХит.

Пластический хирург Надежда Петраш предполагает, что Светлане делают уколы препарата на основе гилауроновой кислоты. Это достаточно рутинная процедура, но важно не переборщить с количеством вкалываемого. Иначе может быть осложнение – фиброз.

Александр Вдовин считает, что крупные пухлые губы Лободы- не просто дань моде, а еще и противовес довольно длинному носу. «Накаченные» губы делают лицо более гармоничным.

Медик также напомнил о фиброзе тканей, который обычно заканчивается операцией. Вдовин порекомендовал Светлане сделать ринопластику (переделку носа), и тогда проблемы с коррекцией губ отпадет.