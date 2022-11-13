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42 минуты назад

Дюжева обвинила медиков в несоблюдении врачебной этики

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях обсуждается состояние здоровья актрисы Марины Дюжевой. Появилась информация, что она упала на улице. При этом сломала руку и попала в больницу, где была прооперирована. Травму актриса получила еще 24 октября, но известно об этом стало лишь накануне.

Дюжева обвинила медиков в несоблюдении врачебной этики
Фото: Кино-Театр.руКино-Театр.ру

Журналисты издания gazeta.ru обратились к звезде за комментариями. Но Дюжева не стала разговаривать на эту тему. Она напомнила, что существует врачебная тайна.

«Есть такое понятие врачебная тайна. Мне очень жаль, что ее кто-то нарушил, я нарушать ее не буду», — сказала она.

В начале года российский певец Александр Буйнов получил травму, упав с лестницы. В результате артист сломал руку. О травме он сообщил фанатам. Буйнов добавил, что первую медицинскую помощь ему оказала супруга Елена. Она смогла закрепить руку самодельной шиной.

Шоу-бизнес,Марина Дюжева,Александр Буйнов,
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