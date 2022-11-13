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24 минуты назад

«Она все сама»: Маликов не дал дочери денег на развитие бизнеса:

Ирина Лебедева

Дмитрий Маликов признался, что ни копейки не дал дочери на развитие бизнеса. Стефания недавно открыла в центре Москвы шоурум. Дочь Дмитрия Маликова уже два года имеет собственное дело, это фирма по пошиву одежды.

«Она все сама»: Маликов не дал дочери денег на развитие бизнеса:
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец объяснил журналистам НТВ, что дочь по финансовым вопросам консультируется с матерью, а не с ним. Дать толковые советы по данной теме музыкант не в состоянии, поскольку занимается только музыкой.

Ремонтировать помещение и оформлять его помогала супруга певца Елена Изаксон, которая увлекается дизайном и в прошлом даже работала прорабом.

Средств в свое дело Стефания Маликова вложила немало, только за аренду помещения она платит 350 тысяч рублей в месяц. Дмитрий рассказывает, что это ее собственные деньги.

«А чем я могу помочь ей? Это удивительно, она все сама. Она больше с мамой консультируется. Я в финансах что? Я же артист, музыкант», -сказал Маликов:

Артист сообщил, что девушке нравится заниматься бизнесом. Она трудится по 12 часов, однако и про личную жизнь не забывает. Молодой человек у Стефании имеется, но о замужестве она пока не думает.

Стефания Маликова не так давно съехала из родительского подмосковного дома в собственную квартиру в столице. Так девушке удобнее ездить по делам. Известно, что у Стеши есть свой бренд одежды «Dress by Stesha», который она создала вместе со своим одногруппницами во время учебы в МГИМО.

Шоу-бизнес,Стефания Маликова,Дмитрий Маликов,МГИМО,
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