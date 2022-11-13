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1 час назад

В Оренбурге хоронят основателя «Ласкового мая» Кузнецова

Ирина Лебедева

Основатель и композитор коллектива «Ласковый май» Сергей Кузнецов ненадолго пережил своего коллегу и друга Юрия Шатунова. Сергей ушел из жизни из-за оторвавшегося тромба. Ему было 58 лет.

В Оренбурге хоронят основателя «Ласкового мая» Кузнецова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сергея Кузнецова хоронят в его родном Оренбурге, где он, несмотря на славу, прожил практически всю жизнь. Последние годы его доход складывался из скромной пенсии и той помощи, которую оказывал ему Шатунов. Об этом информирует teleprogramma.pro.

Еще 20 лет назад он потерял права на собственные хиты, а вместе с ним и заработок. Все досталось Андрею Разину. Бесконечные суды с продюсером закончились. Но денег не успели увидеть ни Шатунов, ни Кузнецов.

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В траурном зале, где было организовано прощание, было много белых роз, а из динамиков звучали мелодии, которые написал создатель «Ласкового мая».

Основатель группы «Ласковый май» и музыкант Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Он умер мгновенно. Врачи не смогли бы спасти его даже если бы находились рядом.

А после вскрытия медики сообщили, что здоровье музыканта стало ухудшаться из-за перенесенного еще год назад коронавируса.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
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