Поргина пожаловалась на грубость Варшавера

Людмила Поргина рассказала о неприятном инциденте в театре, после которого у 73-летней вдовы Николая Караченцова случился нервный срыв. По ее словам, директор театра Марк Варшавер не только не пускает ее на сцену, кроме как в массовке, но и позволяет себе оскорбительные высказывания в ее адрес.

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Как считает заслуженная артистка РФ, над ней просто издеваются. Об этом информирует портал blitz.plus.

«Варшавер решил поиздеваться надо мной. Он все равно вставляет меня во все массовки. После спектакля я его догнала и говорю: „Марк Борисович, давайте какие-то роли, эпизод“. Он поворачивается и говорит: „Ты дура! Пошла вон! Выведите ее!“ Состояние у меня тяжелое», — жалуется Поргина.

Людмила Андреевна также сообщила, что ее коллеге, 60-летней Александре Захаровой, дочери Марка Захарова, приходится еще хуже. Актрису лишили вообще всех ролей, даже в массовке.

Поргина задумалась о поездке в Турцию, чтобы отдохнуть и восстановиться. Актриса отметила, что данный курорт ее успокаивает, так как она проводила время там со своим мужей Николаем Караченцовым.