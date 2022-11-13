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36 минут назад

Поргина пожаловалась на грубость Варшавера

Ирина Лебедева

Людмила Поргина рассказала о неприятном инциденте в театре, после которого у 73-летней вдовы Николая Караченцова случился нервный срыв. По ее словам, директор театра Марк Варшавер не только не пускает ее на сцену, кроме как в массовке, но и позволяет себе оскорбительные высказывания в ее адрес.

Поргина пожаловалась на грубость Варшавера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает заслуженная артистка РФ, над ней просто издеваются. Об этом информирует портал blitz.plus.

«Варшавер решил поиздеваться надо мной. Он все равно вставляет меня во все массовки. После спектакля я его догнала и говорю: „Марк Борисович, давайте какие-то роли, эпизод“. Он поворачивается и говорит: „Ты дура! Пошла вон! Выведите ее!“ Состояние у меня тяжелое», — жалуется Поргина.

Людмила Андреевна также сообщила, что ее коллеге, 60-летней Александре Захаровой, дочери Марка Захарова, приходится еще хуже. Актрису лишили вообще всех ролей, даже в массовке.

Поргина задумалась о поездке в Турцию, чтобы отдохнуть и восстановиться. Актриса отметила, что данный курорт ее успокаивает, так как она проводила время там со своим мужей Николаем Караченцовым.

«Это - воспоминания о счастье», - уточнила артистка.

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