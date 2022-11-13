Поргина пожаловалась на грубость Варшавера

Людмила Поргина рассказала о неприятном инциденте в театре, после которого у 73-летней вдовы Николая Караченцова случился нервный срыв. По ее словам, директор театра Марк Варшавер не только не пускает ее на сцену, кроме как в массовке, но и позволяет себе оскорбительные высказывания в ее адрес.
Как считает заслуженная артистка РФ, над ней просто издеваются. Об этом информирует портал blitz.plus.
«Варшавер решил поиздеваться надо мной. Он все равно вставляет меня во все массовки. После спектакля я его догнала и говорю: „Марк Борисович, давайте какие-то роли, эпизод“. Он поворачивается и говорит: „Ты дура! Пошла вон! Выведите ее!“ Состояние у меня тяжелое», — жалуется Поргина.
Людмила Андреевна также сообщила, что ее коллеге, 60-летней Александре Захаровой, дочери Марка Захарова, приходится еще хуже. Актрису лишили вообще всех ролей, даже в массовке.
Поргина задумалась о поездке в Турцию, чтобы отдохнуть и восстановиться. Актриса отметила, что данный курорт ее успокаивает, так как она проводила время там со своим мужей Николаем Караченцовым.
«Это - воспоминания о счастье», - уточнила артистка.