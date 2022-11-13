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10 минут назад

Магия и алкоголь: экстрасенсы о причинах смерти Пьера Нарцисса

Ирина Лебедева

В очередном выпуске «Битвы экстрасенсов» на ТНТ речь шла о смерти Пьера Нарцисса. Экстрасенсы разбирались, из-за чего на самом деле скончался артист.

Магия и алкоголь: экстрасенсы о причинах смерти Пьера Нарцисса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее супруга певца рассказывала, что, согласно медицинским документам, «шоколадный заяц» ушел из жизни из-за тяжелых осложнений нелеченной подагры.

Тем не менее, вдова Пьера Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов сообщили, что сталкиваются с паранормальными явлениями после гибели артиста. Так, Калачева думала о покойном муже, и вдруг его обручальное кольцо упало на пол, покатилось и встало на ребро. А во время разговора с дочерью об отце, сам по себе выключился телевизор и со стены упал портрет Пьера, - информирует СтарХит.

Калачева и Дворцов уверены, на Нарцисса могли навести порчу.

Елена Ивашина, таролог, с ними согласна. «Работал на износ. Он себя не жалел. К себе снисхождения не имел. Это удар по здоровью, потому что он об этом не думал вообще», — рассказали ей карты

Ариэль Грант видит зло в магических экспериментах самого Пьера. По его словам, певец не справился со своими силами, за что его наказали.

Марат Калугин также почувствовал потустороннее воздействие. Ангелина Изосимова рассказала, что умерший ранее обращался к колдунье, чтобы вернуть супругу после развода. Эта история ударила по нему самому

Влад Череватый в смерти музыканта никого не винит и магических воздействий не видит. По его словам, пришло время отойти в иной мир. Также полагает и Лина Джебисашвили. По ее мнению, причина смерти не в потусторонних силах, а в злоупотреблении алкоголем.

«Водку ничем не закусывает. Литрами. Март, апрель, май, он постоянно бухал. Он не мог остановиться вообще. Ни я, ни Лера, ничего не могли с этим сделать», - сказала она.

В 2009 году Нарцисс женился на поп-исполнительнице Валерии Калачевой, в браке с которой у него родилась дочь Каролина-Кристель. Супруги развелись спустя восемь лет брака.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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