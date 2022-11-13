Бузова переехала в новую квартиру за 120 миллионов рублей

«Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом. Три года назад тут были голые стены, и я потихонечку строила квартиру мечты, — поделилась звезда эмоциями с фанатами. — Хочется обходить каждый уголок, снова и снова, везде посидеть и полежать. Впереди меня ждет еще один этап — переезд. Но эти хлопоты такие приятные, ведь я переезжаю к себе».