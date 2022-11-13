Самбурская объяснила. почему навсегда отказалась от алкоголя

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге работы стало больше, чем было», - сообщила Самбурская.