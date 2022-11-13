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51 минуту назад

Самбурская объяснила. почему навсегда отказалась от алкоголя

Ирина Лебедева

Настасья Самбурская часто попадает в те или иные скандальные истории и не отказывается от хайпа, если возникает такая возможность.

Самбурская объяснила. почему навсегда отказалась от алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, звезда сериала «Универ» перессорилась с продюсерами Дробышем, Фадеевым и Аксютой. Конфликтует с Ольгой Бузовой, и много с кем еще. Одно время занималась танцами на шесте, теперь активно трудится в спортзале. И публично объявила о том, что навсегда отказалась от алкоголя и сигарет. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

О причинах такого решения Настасья рассказала в интервью блогу Надежды Стрелец

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге работы стало больше, чем было», - сообщила Самбурская.

Актриса Настасья Самбурская в недавнем интервью поделилась подробностями конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Девушка рассказала, что она должна была сняться в клипе Фадеева. В кадре Самбурская должна была танцевать на пилоне, но из-за здоровья не стала этого делать. Актриса заявила, что после случившегося продюсер начал мстить ей.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Настасья Самбурская,Максим Фадеев,
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