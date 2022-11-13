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59 минут назад

Продюсер Ашуров: Галкин готовится к возвращению в Россию

Вечерняя Москва

Признанный иностранным агентом по решению Минюста РФ юморист Максим Галкин поумерил пыл и стал значительно реже поливать грязью свою родину. Об этом заявил журналистам продюсер Дмитрий Ашуров.

Продюсер Ашуров: Галкин готовится к возвращению в Россию
Фото: Андрей Любимов / АГН МоскваАндрей Любимов / АГН Москва

Комик уменьшил частоту провокационных шуток в адрес российского государства. По мнению специалиста, шоумен стал «готовить почву» для возвращения в страну. Однако Галкин вряд ли напрямую будет высказываться о таких своих намерениях.

Ашуров предположил, что юморист начал понимать, что «пора давать по тормозам», пишет портал BLITZ+. Продюсер считает, что прямых заявлений муж Аллы Пугачевой на этот счет делать не будет, но при этом может заявить что-то из серии: «я люблю свою страну, хочу вернуться».

В середине октября сообщалось, что Галкин ответил недоброжелателям, которые считают, что после его отъезда за границу артист вынужден выступать в небольших залах за скромные гонорары.

С мая Галкин и его жена Алла Пугачева планируют продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, супруги вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
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