Волочкова рассказала о своей мечте

Российская артистка балета Анастасия Волочкова на встрече с поклонниками в Екатеринбурге рассказала о своей мечте. Об этом сообщает URA.RU.

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По ее словам, она мечтает о том, чтобы по ее автобиографии «Плата за успех» сняли фильм. «Эта история не про мои стертые в кровь пальцы ног от пуант и даже не ушаты грязи, сливаемые на меня. Эта плата — это предательство близких людей», — отметила балерина.

Также Волочкова напомнила о своем музыкальном альбоме «Вселенная» и назвала себя «единственной поющей балериной».