Литвинова сообщила, что находится в санатории в Австрии

Рената Литвинова сейчас восстанавливает здоровье в одном из австрийских санаториев. Об этом актриса рассказала в Телеграм-канале.
«Идеальный санаторий — что это для вас? (Пишу из Австрии, спустившись с гор и обойдя озеро вокруг). В любом случае — полная оторванность. И невозможно жить без „маленьких радостей“, как понятия — что-то домашнее и только твое — иначе слишком сложно выдерживать», — написала звезда.
Рената пообещала позднее рассказать о процедурах, которые ей были прописаны, а также выложила фотографии пузырьков с «лечебными снадобьями».
5 Канал высказал предположение, что Литвинова отправилась подлечить нервы после скандала с бывшей помощницей-трансгендером Натальей Максимовой.
Спровоцировало конфликт интервью Максимовой. Наталья заявила, что якобы подверглась абьюзу со стороны Литвиновой. Рената ответила на обвинение заявлением о подаче сразу нескольких судебных исков в адрес Максимовой: об обмане доверия, о клевете, способной «повлиять на общественное мнение», а также неправомерном распоряжении чужими деньгами и имуществом.
Известная российская актриса Рената Литвинова после начала спецоперации на Украине уехала во Францию, где у нее есть в собственности квартира. Звезда уже несколько месяцев работает за рубежом, но, как выяснили журналисты, от российского бизнеса тоже не отказалась.