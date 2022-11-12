Литвинова сообщила, что находится в санатории в Австрии

Рената Литвинова сейчас восстанавливает здоровье в одном из австрийских санаториев. Об этом актриса рассказала в Телеграм-канале.

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«Идеальный санаторий — что это для вас? (Пишу из Австрии, спустившись с гор и обойдя озеро вокруг). В любом случае — полная оторванность. И невозможно жить без „маленьких радостей“, как понятия — что-то домашнее и только твое — иначе слишком сложно выдерживать», — написала звезда.

Рената пообещала позднее рассказать о процедурах, которые ей были прописаны, а также выложила фотографии пузырьков с «лечебными снадобьями».

5 Канал высказал предположение, что Литвинова отправилась подлечить нервы после скандала с бывшей помощницей-трансгендером Натальей Максимовой.

Спровоцировало конфликт интервью Максимовой. Наталья заявила, что якобы подверглась абьюзу со стороны Литвиновой. Рената ответила на обвинение заявлением о подаче сразу нескольких судебных исков в адрес Максимовой: об обмане доверия, о клевете, способной «повлиять на общественное мнение», а также неправомерном распоряжении чужими деньгами и имуществом.