Калашникова считает, что Панин не сможет зарабатывать в Испании

Светская львица Анна Калашникова является обладательницей жилья в Испании. Недалеко расположены апартаменты и других звезд. В частности, Андрея Панина.

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Сама Анна уже несколько лет в Испании не живет, платить налоги и коммунальные платежи ей надоело. Продать квадратные метры сейчас тоже не получается. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Анна убеждена, что российским артистам более-менее неплохо зарабатывать в Испании невозможно. В Испании достаточно их местных коллег, не испытывающих трудностей с языком.

Единственное, что может быть источником заработка, – частные корпоративы, но русскоязычная аудитория не так велика и разбросана по маленьким городкам. Проводятся фестивали, но гонорары артистам маленькие. Эмигранты пытаются что-то получать в риэлтерских фирмах или ищут работу в социальных сетях либо на удаленке.