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1 час назад

Калашникова считает, что Панин не сможет зарабатывать в Испании

Ирина Лебедева

Светская львица Анна Калашникова является обладательницей жилья в Испании. Недалеко расположены апартаменты и других звезд. В частности, Андрея Панина.

Калашникова считает, что Панин не сможет зарабатывать в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама Анна уже несколько лет в Испании не живет, платить налоги и коммунальные платежи ей надоело. Продать квадратные метры сейчас тоже не получается. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Анна убеждена, что российским артистам более-менее неплохо зарабатывать в Испании невозможно. В Испании достаточно их местных коллег, не испытывающих трудностей с языком.

Единственное, что может быть источником заработка, – частные корпоративы, но русскоязычная аудитория не так велика и разбросана по маленьким городкам. Проводятся фестивали, но гонорары артистам маленькие. Эмигранты пытаются что-то получать в риэлтерских фирмах или ищут работу в социальных сетях либо на удаленке.

Артист не раз жаловался, что ему с дочкой катастрофически не хватает денег. Однако возвращаться обратно в Россию он не намерен. Пользователи сети посоветовали ему найти любую обычную работу.

Шоу-бизнес,Анна Калашникова,Андрей Панин,
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