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1 час назад

Лепс выступил на Донбассе с очередным концертом

Ирина Лебедева

Народный артист России Григорий Лепс снова приехал на Донбасс, чтобы выступить с концертом. Он уже не в первый раз приезжает с гуманитарной миссией в горячие точки. Об этом пишет «Российская газета».

Лепс выступил на Донбассе с очередным концертом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Командир спецназа "Ахмат", герой России Апти Алаудинов опубликовал в своем Телеграм-канале совместное видео с певцом.

«Он настоящий патриот и мужчина, который делает все, что в его силах для нашей победы. Рад, что он, как и всегда, остается со своим народом и страной!», - сказал Алаудинов.

Ранее директор Григория Лепса прокомментировал шутку Лолиты Милявской о том, что на российской эстраде осталось только два артиста - она и Лепс, все остальные же, по мнению певицы, уехали из России. По его словам, это менее важно, чем то, что Лепс скоро выступит в Луганске. Его слова передает kp.ru.

Представитель Лепса также подчеркнул, что артист поддерживает российских солдат «не рассказами, а делами».

Шоу-бизнес,Апти Алаудинов,Лолита Милявская,Григорий Лепс,
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