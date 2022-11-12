Лепс выступил на Донбассе с очередным концертом

Народный артист России Григорий Лепс снова приехал на Донбасс, чтобы выступить с концертом. Он уже не в первый раз приезжает с гуманитарной миссией в горячие точки. Об этом пишет «Российская газета».

«Он настоящий патриот и мужчина, который делает все, что в его силах для нашей победы. Рад, что он, как и всегда, остается со своим народом и страной!», - сказал Алаудинов.

Ранее директор Григория Лепса прокомментировал шутку Лолиты Милявской о том, что на российской эстраде осталось только два артиста - она и Лепс, все остальные же, по мнению певицы, уехали из России. По его словам, это менее важно, чем то, что Лепс скоро выступит в Луганске. Его слова передает kp.ru.