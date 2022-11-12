Вдова Пьера Нарцисса рассказала о причине смерти певца

Пьер Нарцисс, российский певец камерунского происхождения, умер почти полгода назад. Валерия Калачева, экс- супруга покойного, крайне тяжело пережила смерть близкого человека.

Она рассказала NEWS.ru, что после похорон впала в депрессию, выбраться из которой помогла лишь любовь к дочери, а теперь пишет книгу в память о Пьере. Также Валерия озвучила настоящую причину его безвременного ухода из жизни.

Калачева изучила медкарту Нарцисса. По ее словам, карта вся пестрит рекомендациями врачей о необходимости срочного обследования. Однако певец всякий раз от обследований уклонялся.

«Он как бы подавлял приступы обезболивающими и бежал дальше: песню записывать, клип снимать, выступать», — объясняет Калачева.

Следует отметить, что своевременное обращение к докторам почти наверняка спасло бы «шоколадному зайцу» жизнь.

«Оказалось, что иногда подагра протекает без внешних проявлений, при этом разрушает внутренние органы. У Нарцисса разрушались сердце, поджелудочная, почки», - рассказала вдова.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет от подагры, которая дала осложнение на сердце. Потребовалось хирургическое вмешательство. Во время операции, которая закончилась летальным исходом, у артиста дважды останавливалось сердце. Вторая остановка и стала причиной смерти.