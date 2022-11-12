Самойлова потратит на свадебные платья несколько миллионов

Оксана Самойлова сообщила в микроблоге, что они со своим супругом рэпером Джиганом решили устроить «дубль» свадьбы. Таким образом пара отметит десятилетний юбилей совместной жизни, а Оксана исполнит свою мечту о платье принцессы. Об этом пишет ФАН.

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Сейчас бизнесвумен примеряет свадебные платья и выкладывает фотоотчеты в интернет. Самойлова предполагает приобрести четыре наряда, стоимость каждого от 500 до 700 тысяч рублей.

«Я никогда не выбирала свадебное платье. А то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было», — рассказала Оксана.

Самойлова пока держит в секрете место, где пройдет торжество, но по выложенным в микроблоге снимкам похоже, что оно состоится в загородном особняке. Супруга Джигана объяснила, что у нее будет пышное платье с «километровым шлейфом», поэтому помещение должно быть просторным.

Свое решение вступить в 2012 году в брак с моделью и дизайнером Оксаной Самойловой объяснил рэпер Джиган. Признание исполнителя опубликовала его супруга на личной странице в социальной сети.