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1 час назад

Самойлова потратит на свадебные платья несколько миллионов

Ирина Лебедева

Оксана Самойлова сообщила в микроблоге, что они со своим супругом рэпером Джиганом решили устроить «дубль» свадьбы. Таким образом пара отметит десятилетний юбилей совместной жизни, а Оксана исполнит свою мечту о платье принцессы. Об этом пишет ФАН.

Самойлова потратит на свадебные платья несколько миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас бизнесвумен примеряет свадебные платья и выкладывает фотоотчеты в интернет. Самойлова предполагает приобрести четыре наряда, стоимость каждого от 500 до 700 тысяч рублей.

«Я никогда не выбирала свадебное платье. А то, которое у меня было десять лет назад, мы шили за ночь из того, что было», — рассказала Оксана.

Самойлова пока держит в секрете место, где пройдет торжество, но по выложенным в микроблоге снимкам похоже, что оно состоится в загородном особняке. Супруга Джигана объяснила, что у нее будет пышное платье с «километровым шлейфом», поэтому помещение должно быть просторным.

Свое решение вступить в 2012 году в брак с моделью и дизайнером Оксаной Самойловой объяснил рэпер Джиган. Признание исполнителя опубликовала его супруга на личной странице в социальной сети.

«Дата классная была, числа терялись. 12.12.12 — это была последняя красивая дата в этом столетии. Я не то, чтобы не хотел жениться, но не придавал этой формальности важное значение», — признался Джиган на видео.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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