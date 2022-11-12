Подольская обрушилась на Гуфа за неуплату алиментов на сына

Певица Наталья Подольская возмущена тем, что рэпер Алексей Долматов, известный публике как Гуф, не помогает своему старшему сыну Сэму.
Наталья убеждена, что хорошо зарабатывающий музыкант должен немедленно исправить ситуацию. Содержать своего несовершеннолетнего сына он обязан и по закону и по совести. Об этом она говорила в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа».
«Дорогой и уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от вашей зарплаты!»
Айза, бывшая подруга Гуфа и мама их общего сына Сэма, объяснила, что она крепко стоит на ногах и у своего бывшего ничего просит не будет. Тем более, что тот тратится на младшего ребенка.
Однако Подольской подобная позиция кажется в корне неверной, - информирует teleprogramma.pro
«Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», - заявила певица.
Гуф и Айза поженились в августе 2008 года. В 2010-м у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а на следующий год Айза и Гуф развелись.
С 2015 по 2020 годы Айза была замужем за серфером Дмитрием Анохиным, от которого родила сына Элвиса. После развода с Анохиным вернула фамилию бывшего мужа.