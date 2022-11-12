Подольская обрушилась на Гуфа за неуплату алиментов на сына

Певица Наталья Подольская возмущена тем, что рэпер Алексей Долматов, известный публике как Гуф, не помогает своему старшему сыну Сэму.

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Наталья убеждена, что хорошо зарабатывающий музыкант должен немедленно исправить ситуацию. Содержать своего несовершеннолетнего сына он обязан и по закону и по совести. Об этом она говорила в своем YouTube-шоу «Ваша Наташа».

«Дорогой и уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от вашей зарплаты!»

Айза, бывшая подруга Гуфа и мама их общего сына Сэма, объяснила, что она крепко стоит на ногах и у своего бывшего ничего просит не будет. Тем более, что тот тратится на младшего ребенка.

Однако Подольской подобная позиция кажется в корне неверной, - информирует teleprogramma.pro

«Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», - заявила певица.

Гуф и Айза поженились в августе 2008 года. В 2010-м у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а на следующий год Айза и Гуф развелись.