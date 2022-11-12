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29 минут назад

Киркорова в Дубае не хотели пускать в бутик Prada

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров недавно был замечен в Дубае. Российский поп-король выступал на музыкальном фестивале, где собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса, а также отдыхал вместе с детьми на пляже и ходил по фирменным магазинам.

Вместе с певцом в рамках специального выпуска провела целый день журналистка Алена Жигалова. Она и выложила в интернет видеоролик начавшегося было в бутике Prada в крупнейшем торговом центре Дубая Mall of Emirates скандала.

Охранник отказался пускать Филиппа, ссылаясь на политику компании, запрещающую съемки внутри магазина. Об этом пишет ФАН.

Киркоров со свойственной ему экспрессией шумно возмутился.

«Он не знает, кто я такой? Он хочет скандал?» — заявил он.

Накануне Филипп Киркоров не захотел общаться с журналистами на красной дорожке 26-го дня рождения МУЗ-ТВ. Вопросы журналистов Киркоров проигнорировал и удалился в гримерку.

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