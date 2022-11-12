Эксперт считает, что Лободе в Европе придется «начинать с нуля».

«Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем. Надо начинать с нуля», — уверен Бабичев.