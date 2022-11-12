В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Эксперт считает, что Лободе в Европе придется «начинать с нуля».

Ирина Лебедева

Украинскую певицу Светлану Лободу некогда принимали в России очень тепло. Светлана действительно была популярна, собирала большие залы и получала высокие гонорары. Однако после начала спецоперации на Украине она заняла антироссийскую позицию и уехала в Прибалтику.

Эксперт считает, что Лободе в Европе придется «начинать с нуля».
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Лобода пытается восстановить карьеру, но уже на зарубежных сценах. Однако специалисты считают, что стать звездой в Европе у певицы не получится. Мнение одного из экспертов, музыкального критика Евгения Бабичева, приводят РИА Новости.

«Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем. Надо начинать с нуля», — уверен Бабичев.

Украинской певице Светлане Лободе суждено выступать только в кабаре. Такое мнение высказала телеведущая Ангелина Вовк.

«Ей в кабаре петь для богатых мужиков, но не на сцене для бедного народа, — подчеркнула Вовк.

Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,Светлана Лобода,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители