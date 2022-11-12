Эксперт считает, что Лободе в Европе придется «начинать с нуля».

Украинскую певицу Светлану Лободу некогда принимали в России очень тепло. Светлана действительно была популярна, собирала большие залы и получала высокие гонорары. Однако после начала спецоперации на Украине она заняла антироссийскую позицию и уехала в Прибалтику.
Сейчас Лобода пытается восстановить карьеру, но уже на зарубежных сценах. Однако специалисты считают, что стать звездой в Европе у певицы не получится. Мнение одного из экспертов, музыкального критика Евгения Бабичева, приводят РИА Новости.
«Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы «Твои глаза» или другие композиции — это ни о чем. Надо начинать с нуля», — уверен Бабичев.
Украинской певице Светлане Лободе суждено выступать только в кабаре. Такое мнение высказала телеведущая Ангелина Вовк.
«Ей в кабаре петь для богатых мужиков, но не на сцене для бедного народа, — подчеркнула Вовк.