«Я теперь могу ходить»: отец Киркорова рассказал об операции

Отцу Филиппа Киркорова, 90-летнему Бедросу Киркорову, недавно сделали успешную операцию. Ранее у него были серьезные проблемы со здоровьем, угрожающие жизни. Сердце артиста давало сбои, пульс мог опускаться до 30 ударов в минуту. Об этом пишет портал prozvezd.

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«У меня мерцательная аритмия. Когда начинается приступ, не знаешь просто, как себя вести. Пульс резко понижается: сердце может остановиться! Это очень страшно», - рассказывал Киркоров-старший.

Поп-король российской эстрады уговорил отца на операцию, и Бедросу Киркорову поставили кардиостимулятор. По словам пожилого артиста, он буквально вернулся к жизни.

«Мне установили кардио-стимулятор без наркоза – только анестезию сделали местную. Я совершенно не почувствовал никакой боли. Только щелчок небольшой, когда аппарат установили. Я теперь могу ходить. А раньше мне каждый шаг давался с большим трудом: дыхания не хватало», - признался он.

Бедрос даже строит творческие планы. Он собирается дать большой концерт в Кремле.

«Буду петь я. А еще – молодежь, мои ученики. Изъявили желание выступить и певцы из Италии, Болгарии, Франции. Дворец съездов предоставил нам неограниченное количество времени. Я хочу показать голоса, которые на телевидении редко бывают. Будут и популярные артисты: Анита Цой, Зара, Алсу, Лещенко, Шаврина».

Бедрос Киркоров начал свой творческий путь еще в юном возрасте, в оперном театре болгарского города Варны, затем стал местной звездой военного ансамбля. Позднее был участником «Москонцерта», путешествуя по всей стране вместе с прославленными советскими оркестрами.