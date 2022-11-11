Собчак порассуждала о будущем сына

«Я всегда свою дорогу считала в какой-то степени очень ненадежной, шаткой, поэтому мне нравились профессии, где есть четкая и твердая специальность — например, стоматолог или архитектор. А актер сегодня сыграл, завтра не сыграл, а послезавтра вообще никому не нужен. Профессии стоматолога и архитектора про очень конкретные, твердые знания. Вот это меня всегда очень восхищает в людях, потому что я чувствую, что я этого, наверное, лишена и мне этого не хватает», — пояснила Собчак.