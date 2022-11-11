Собчак порассуждала о будущем сына

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своих страхах по поводу будущей профессии ее шестилетнего сына Платона. В эфире YouTube-шоу «Папа, закрой дверь» ведущего Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) она сказала, что точно не хотела бы видеть его артистом.
По мнению Собчак, данное направление «развращает и делает мужчину очень капризным» и не все эту профессию «выдерживают».
Ведущие напомнили, что у самой телеведущей, что бывший супруг и отец мальчика Максим Виторган, что нынешний муж Константин Богомолов связаны с актерской деятельностью. Собчак отметила, что последний разделяет ее мнение на этот счет.
«Он ненавидит актеров. Наверное, мне всегда нравились такие люди и в этом, возможно, тоже есть какая-то психологическая петля. Но я бы, конечно, хотела, чтобы ребенок занимался чем-то серьезным, тем, что я не одолела», — поделилась она.
Собчак признала, что такие размышление у нее, скорее всего, связаны с собственными нереализованными вещами.
«Я всегда свою дорогу считала в какой-то степени очень ненадежной, шаткой, поэтому мне нравились профессии, где есть четкая и твердая специальность — например, стоматолог или архитектор. А актер сегодня сыграл, завтра не сыграл, а послезавтра вообще никому не нужен. Профессии стоматолога и архитектора про очень конкретные, твердые знания. Вот это меня всегда очень восхищает в людях, потому что я чувствую, что я этого, наверное, лишена и мне этого не хватает», — пояснила Собчак.
При этом телеведущая подчеркнула, что в результате, несмотря на свои страхи, «доверится выбору сына в профессии, даже если он будет неправильным».