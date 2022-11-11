Виторгана заметили в компании Пугачевой

Покинувшего Россию актёра Максима Виторгана заметили в компании Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Помимо Примадонны, компанию Виторгану на совместном снимке составили такие известные личности, как солист коллектива Little big Илья Прусикин, а также комики Семен Слепаков и Михаил Шац (признан в России иноагентом).
Отмечается, что месторасположение Виторгана долгое время оставалось неизвестным для широкой публики, хотя ранее актёра и видели возле израильского посольства в Москве. Тогда Виторган находился в компании своей бывшей жены Ксении Собчак.
Ранее появилась информация, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию после того, как уехала в Литву. Причиной отъезда Собчак называют задержание коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.