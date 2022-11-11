Виторгана заметили в компании Пугачевой

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Помимо Примадонны, компанию Виторгану на совместном снимке составили такие известные личности, как солист коллектива Little big Илья Прусикин, а также комики Семен Слепаков и Михаил Шац (признан в России иноагентом).

Отмечается, что месторасположение Виторгана долгое время оставалось неизвестным для широкой публики, хотя ранее актёра и видели возле израильского посольства в Москве. Тогда Виторган находился в компании своей бывшей жены Ксении Собчак.

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