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34 минуты назад

Алла Пугачева наняла охрану после бегства из России

Слово и Делоиещё 1

Накануне Примадонна посетила концерт популярной российской певицы Zivert, который прошел в Тель-Авиве.

Алла Пугачева наняла охрану после бегства из России
Фото: ТАССТАСС

Осенью Алла Пугачева вслед за своим мужем окончательно покинула Россию. Теперь певица проводит время в Израиле с такими же беглыми артистами. Недавно в Сети появилось видео сПримадонной, покидающей концерт Zivert.

Судя по опубликованным кадрам, теперь певица перемещается в сопровождении нескольких охранников.

При этом раньше за звездой не замечалось, чтобы ее сопровождали секьюрити. Видимо после бегства из России Примадонна начала чего-то опасаться.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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