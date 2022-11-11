Алла Пугачева наняла охрану после бегства из России

Накануне Примадонна посетила концерт популярной российской певицы Zivert, который прошел в Тель-Авиве.
Осенью Алла Пугачева вслед за своим мужем окончательно покинула Россию. Теперь певица проводит время в Израиле с такими же беглыми артистами. Недавно в Сети появилось видео сПримадонной, покидающей концерт Zivert.
Судя по опубликованным кадрам, теперь певица перемещается в сопровождении нескольких охранников.
При этом раньше за звездой не замечалось, чтобы ее сопровождали секьюрити. Видимо после бегства из России Примадонна начала чего-то опасаться.