Алла Пугачева наняла охрану после бегства из России

Накануне Примадонна посетила концерт популярной российской певицы Zivert, который прошел в Тель-Авиве.

Фото: ТАСС ТАСС

Осенью Алла Пугачева вслед за своим мужем окончательно покинула Россию. Теперь певица проводит время в Израиле с такими же беглыми артистами. Недавно в Сети появилось видео сПримадонной, покидающей концерт Zivert.

Судя по опубликованным кадрам, теперь певица перемещается в сопровождении нескольких охранников.