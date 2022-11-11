Загитова ответила на вопрос о конкуренции с Щербаковой на "Ледниковом периоде"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о совместной работе в роли ведущей «Ледникового периода» с Анной Щербаковой.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Как мне в роли телеведущей? Мне замечательно, я кайфую, я получаю новый опыт.

Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, все-таки два сезона уже позади.

У нас так получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только человеку, который говорит нам в ухо», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019 золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.