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36 минут назад

Стала известна официальная причина смерти основателя «Ласкового мая»

WomanHit.ruиещё 2

Основатель группы «Ласковый май» и музыкант Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Еще в начале дня артист радовался после сольного концерта, а в конце — упал на пол и больше не вставал.

Стала известна причина смерти основателя «Ласкового мая»
Фото: соцсетисоцсети

Тогда не было официальной версии причины смерти знаменитости. И вот сейчас в эфире шоу с Андреем Малаховым стало известно, почему скончался Кузнецов.

У звезды оторвался тромб. Врачи не смогли бы спасти Андрея, даже если бы находились рядом.

А после вскрытия медики сообщили, что здоровье музыканта стало ухудшаться из-за перенесенного еще год назад коронавируса.

«Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Коронавирусом Сергей Кузнецов переболел около года назад», — отметил звукорежиссер Олег Андреев в беседе с порталом aif.ru.

Шоу-бизнес,Олег Андреев,Андрей Малахов,Сергей Кузнецов,
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