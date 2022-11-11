Стала известна причина смерти основателя «Ласкового мая»

Основатель группы «Ласковый май» и музыкант Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. Еще в начале дня артист радовался после сольного концерта, а в конце — упал на пол и больше не вставал.
Тогда не было официальной версии причины смерти знаменитости. И вот сейчас в эфире шоу с Андреем Малаховым стало известно, почему скончался Кузнецов.
У звезды оторвался тромб. Врачи не смогли бы спасти Андрея, даже если бы находились рядом.
А после вскрытия медики сообщили, что здоровье музыканта стало ухудшаться из-за перенесенного еще год назад коронавируса.
«Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции. Коронавирусом Сергей Кузнецов переболел около года назад», — отметил звукорежиссер Олег Андреев в беседе с порталом aif.ru.