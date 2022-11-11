Пугачева пришла на концерт Zivert в Израиле

Певица Алла Пугачева рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетила концерт певицы Zivert в Израиле.

Фото: соцсети соцсети

Примадонна опубликовала фото, на котором позирует в темных очках на концертной площадке.

«Красивая, талантливая и умная певица Zivert как всегда покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве! Браво!» — написала звезда в личном блоге.

Ранее Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Певица посетила мероприятие 16 октября. После этого Примадонна сравнила встречу с музыкантом со «светом в конце тоннеля».