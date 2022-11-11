Фура с одеждой Киркорова застряла на казахской границе

«У меня был концерт в Ташкенте, а потом [должен был состояться] в Бишкеке. Между этими концертами мы полетели в Дубай, так как у меня там тоже был концерт. Пока мы летели из Ташкента в Бишкек, фуры с моими костюмами застряли на казахской границе и до сих пор там стоят по бюрократической какой-то истории», — сказал Киркоров.