Фура с одеждой Киркорова застряла на казахской границе

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил в интервью YouTube-проекта «Алена, блин!», что ему пришлось выступать без подобранного ранее образа на концерте в Бишкеке, в повседневной одежде. Это произошло, потому что фура с его одеждой застряла на пересечении границы.
«У меня был концерт в Ташкенте, а потом [должен был состояться] в Бишкеке. Между этими концертами мы полетели в Дубай, так как у меня там тоже был концерт. Пока мы летели из Ташкента в Бишкек, фуры с моими костюмами застряли на казахской границе и до сих пор там стоят по бюрократической какой-то истории», — сказал Киркоров.
По словам артиста, ему пришлось давать концерт в Бишкеке в том, «в чем приехал».
Ранее домработница Киркорова объяснила агрессивное поведение певца испорченным настроением.