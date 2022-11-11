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1 час назад

Владимир Соловьев назвал Галкина* и Пугачеву мерзавцами

РИА "ФедералПресс"

Журналист Владимир Соловьев снова накинулся на Аллу Пугачеву и Максима Галкина*. Он назвал их олицетворением зла.

Соловьев назвал Галкина* и Пугачеву мерзавцами
Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / globallookpress.comFederation Council of Russia / via Globallookpress.com / globallookpress.com

«Вы посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные – плохие люди, которые им завидуют», – заявил Соловьев.

Он считает, что Пугачева и Галкин* чрезмерно довольны собой. Никто не видит у них и других уехавших артистов никаких переживаний, передает слова Соловьева Teleprogramma.pro.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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