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1 час назад

Бывшая домработница Киркорова объяснила агрессивное поведение певца испорченным настроением

Газета.Ruиещё 1

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова прокомментировала недавний видеоролик с участием певца, на котором он ударил по лицу сотрудника охраны. Ее слова цитирует mk.ru.

Экс-домработница Киркорова объяснила его агрессивное поведение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек», — высказалась Дороднова.

Также она призвала не критиковать артиста за случившееся. По словам домработницы, Киркоров — «добрый по своей натуре человек», который всегда вежливо ведет себя с поклонниками.

9 ноября в сети распространился видеоролик, на котором Филипп Киркоров ударил человека по лицу. Изначально предполагалось, что певец отхлестал букетом цветов поклонника, однако позже выяснилось, что на кадрах сотрудник охраны исполнителя.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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