Экс-домработница Киркорова объяснила его агрессивное поведение

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова прокомментировала недавний видеоролик с участием певца, на котором он ударил по лицу сотрудника охраны. Ее слова цитирует mk.ru.

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«Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек», — высказалась Дороднова.

Также она призвала не критиковать артиста за случившееся. По словам домработницы, Киркоров — «добрый по своей натуре человек», который всегда вежливо ведет себя с поклонниками.