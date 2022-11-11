Экс-домработница Киркорова объяснила его агрессивное поведение

Бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова прокомментировала недавний видеоролик с участием певца, на котором он ударил по лицу сотрудника охраны. Ее слова цитирует mk.ru.
«Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек», — высказалась Дороднова.
Также она призвала не критиковать артиста за случившееся. По словам домработницы, Киркоров — «добрый по своей натуре человек», который всегда вежливо ведет себя с поклонниками.
9 ноября в сети распространился видеоролик, на котором Филипп Киркоров ударил человека по лицу. Изначально предполагалось, что певец отхлестал букетом цветов поклонника, однако позже выяснилось, что на кадрах сотрудник охраны исполнителя.