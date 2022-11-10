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26 минут назад

Мать Александра Реввы объяснила сложные отношения с сыном

Слово и Дело

Мать шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что сын ревнует ее к музыканту Ержану Нургалиеву, продюсированием которого она занимается.

Мать Александра Реввы объяснила сложные отношения с сыном
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам родственницы артиста, однажды ее сын приехал в Сочи вместе со своей супругой и предложил встретиться. Однако Рачеева отказалась, поскольку должна была заниматься подготовкой Нургалиева к концерту.

После этого, рассказала женщина, их отношения испортились. Ревва обиделся, поскольку очень ревновал мать к музыканту.

«Он написал: "Тогда пусть тебе Ержан и помогает". Ревнует, очень ревнует», — цитирует пенсионерку Woman.ru.

Стоит отметить, что ранее в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой Рачеева заявила, что уже год не видела сына и они почти не общаются.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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