Мать Александра Реввы объяснила сложные отношения с сыном

Мать шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что сын ревнует ее к музыканту Ержану Нургалиеву, продюсированием которого она занимается.

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По словам родственницы артиста, однажды ее сын приехал в Сочи вместе со своей супругой и предложил встретиться. Однако Рачеева отказалась, поскольку должна была заниматься подготовкой Нургалиева к концерту.

После этого, рассказала женщина, их отношения испортились. Ревва обиделся, поскольку очень ревновал мать к музыканту.

«Он написал: "Тогда пусть тебе Ержан и помогает". Ревнует, очень ревнует», — цитирует пенсионерку Woman.ru.