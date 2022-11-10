Мать Александра Реввы объяснила сложные отношения с сыном

Мать шоумена Александра Реввы Любовь Рачеева заявила, что сын ревнует ее к музыканту Ержану Нургалиеву, продюсированием которого она занимается.
По словам родственницы артиста, однажды ее сын приехал в Сочи вместе со своей супругой и предложил встретиться. Однако Рачеева отказалась, поскольку должна была заниматься подготовкой Нургалиева к концерту.
После этого, рассказала женщина, их отношения испортились. Ревва обиделся, поскольку очень ревновал мать к музыканту.
«Он написал: "Тогда пусть тебе Ержан и помогает". Ревнует, очень ревнует», — цитирует пенсионерку Woman.ru.
Стоит отметить, что ранее в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой Рачеева заявила, что уже год не видела сына и они почти не общаются.