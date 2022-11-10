Боня высказалась о скандальном поведении Киркорова

Телеведущая Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала поступок певца Филиппа Киркорова , который несколько раз ударил своего охранника букетом цветом по лицу во время концерта.

«Люди настолько привыкли, что с ними обращаются невежественно, что для них это уже стало нормой. В любой процветающей стране весь зал бы вышел, никто бы не остался на этом концерте!» — высказалась Боня.

По мнению телеведущей, не так важно, кем был человек, которого ударил Киркоров. Она убеждена, что люди не должны приходить на концерты к артистам, которые позволяют себе подобное поведение. Боня считает, что Киркоров не считается со своими фанатами.