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1 час назад

Боня заявила, что скандальное поведение Киркорова "раздавит" певца

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала поступок певца Филиппа Киркорова, который несколько раз ударил своего охранника букетом цветом по лицу во время концерта.

Боня высказалась о скандальном поведении Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди настолько привыкли, что с ними обращаются невежественно, что для них это уже стало нормой. В любой процветающей стране весь зал бы вышел, никто бы не остался на этом концерте!» — высказалась Боня.

По мнению телеведущей, не так важно, кем был человек, которого ударил Киркоров. Она убеждена, что люди не должны приходить на концерты к артистам, которые позволяют себе подобное поведение. Боня считает, что Киркоров не считается со своими фанатами.

«Люди должны понимать, что это также оскорбление их самих. Он их вообще не считает ни за кого! Я тут король! Эго раздавит его, но будет уже поздно», — предупредила телеведущая.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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