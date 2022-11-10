IVAN признался, что планировал с Самбурской усыновить ребенка

Бывший возлюбленный актрисы Настасьи Самбурской — певец Александр Иванов (IVAN) — рассказал, что во время отношений они думали об усыновлении ребенка. Соответствующее признание он сделал в беседе с Super.

Фото: Соцсети Соцсети

Иванов отметил, что они думали «и о своих детях», и об усыновлении одного. Но их роман закончился прежде, чем это произошло.

«Я верю, что Настасья найдет любящего мужчину, а главное — сама полюбит. И, конечно же, у нее будут дети. Я уже встретил свою идеальную девушку, на которой по любви женился. Сейчас мы ждем первого ребенка», — добавил певец.