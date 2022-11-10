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13 минут назад

IVAN признался, что планировал с Самбурской усыновить ребенка

Елена Прошина

Бывший возлюбленный актрисы Настасьи Самбурской — певец Александр Иванов (IVAN) — рассказал, что во время отношений они думали об усыновлении ребенка. Соответствующее признание он сделал в беседе с Super.

IVAN признался, что планировал с Самбурской усыновить ребенка
Фото: СоцсетиСоцсети

Иванов отметил, что они думали «и о своих детях», и об усыновлении одного. Но их роман закончился прежде, чем это произошло.

«Я верю, что Настасья найдет любящего мужчину, а главное — сама полюбит. И, конечно же, у нее будут дети. Я уже встретил свою идеальную девушку, на которой по любви женился. Сейчас мы ждем первого ребенка», — добавил певец.

Напомним, что о романе Самбурской и Иванова стало известно в 2016 году. Пара состояла в отношениях почти год, а затем без объяснения причин актриса объявила о разрыве. По словам Иванова, у Самбурской остыли чувства к нему.

Шоу-бизнес,Александр Иванов,Настасья Самбурская,
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