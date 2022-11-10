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26 минут назад

Настасья Самбурская рассказала, как бывший Бородиной изображал с ней роман ради провокации

Газета.Ruиещё 1

Актриса Настасья Самбурская в интервью на YouTube-шоу «Стрелец-молодец» вспомнила, как бизнесмен Курбан Омаров предложил ей встретиться в Испании, чтобы «позлить» свою экс-супругу Ксению Бородину.

Самбурская рассказала о связи с бывшим Бородиной
Фото: СоцсетиСоцсети

«Он приехал, поселился в другом отеле. Мы пошли гулять, смеялись и вдруг он сует телефон со словами: «Прикинь, классно фотку сделать. А то сейчас детективы решат, что у нас какая-то love story». Сейчас до меня дошло, что он не просто развеяться ехал, а конкретно ее (Бородину — «Газета.Ru») злить», — рассказала Самбурская.

Звезда «Универа» уточнила, что они с бывшим Бородиной общались исключительно из-за совместного участия в проекте. Она подчеркнула, что не занималась с Омаровым сексом и ее совесть чиста. Актриса не считает, что совершила «супертяжкий грех», так как, по ее словам, она делала вещи и похуже.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Настасья Самбурская,
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