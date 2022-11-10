Самбурская рассказала о связи с бывшим Бородиной

«Он приехал, поселился в другом отеле. Мы пошли гулять, смеялись и вдруг он сует телефон со словами: «Прикинь, классно фотку сделать. А то сейчас детективы решат, что у нас какая-то love story». Сейчас до меня дошло, что он не просто развеяться ехал, а конкретно ее (Бородину — «Газета.Ru») злить», — рассказала Самбурская.