Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о романе с Камилой Валиевой

Певец Ваня Дмитриенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что на данный момент не состоит ни с кем в отношениях. Таким образом он опроверг слухи о романе с фигуристкой Камилой Валиевой.

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«Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной. Спасибо друзьям, спасибо моим знакомым. Ребята, все классно», — подчеркнул Дмитриенко.

Он добавил, что расстался с блогером Сашей Айс по своей инициативе, однако уточнил, что сделал это из-за действий своей партнерши. Вместе с этим музыкант заверил, что не собирается говорить плохие вещи про бывшую возлюбленную.