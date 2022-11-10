В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
29 минут назад

Ваня Дмитриенко опроверг слухи о романе с Камилой Валиевой

Газета.Ru

Певец Ваня Дмитриенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что на данный момент не состоит ни с кем в отношениях. Таким образом он опроверг слухи о романе с фигуристкой Камилой Валиевой.

Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о романе с Камилой Валиевой
Фото: СоцсетиСоцсети

«Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях, очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной. Спасибо друзьям, спасибо моим знакомым. Ребята, все классно», — подчеркнул Дмитриенко.

Он добавил, что расстался с блогером Сашей Айс по своей инициативе, однако уточнил, что сделал это из-за действий своей партнерши. Вместе с этим музыкант заверил, что не собирается говорить плохие вещи про бывшую возлюбленную.

Впервые слухи об отношениях знаменитостей появились, когда исполнитель пригласил Валиеву на сольный концерт, а затем предложил сняться в клипе. Дмитриенко отметил, что был «чертовски рад» поработать с Валиевой.

Шоу-бизнес,Камила Валиева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители