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14 минут назад

Психотерапевт объяснила поведение Киркорова обострением психологического заболевания

Свободная прессаиещё 1

В последнее время певец Филипп Киркоров появляется в новостях из-за новых песен или клипов, а по причине своего странного поведения. Напомним, артист отхлестал поклонника цветами во время концерт в Казахстане. Чуть ранее Киркоров обматерил телеведущую Викторию Боню.

У Киркорова нашли психологическое заболевание
Фото: TwitterTwitter

«Конечно, у Филиппа Бедросовича есть звездная болезнь, он ее не скрывает, мы все не раз наблюдали, как она у него проявляется. Никто не забыл историю про розовую кофточку. Но все куда сложнее, чем просто надменность и вседозволенность. Безусловно, его статус, как ему кажется, дает право вести себя в обществе так, как ему хочется. Но сейчас мы наблюдаем всплеск несколько неадекватного поведения, который намекает на обострение психологических проблем», - приводит слова психотерапевта Елизаветы Железновой «Вечерняя Москва».

По ее словам, так люди начинают себя вести в период затяжных депрессий или обострения психических болезней.

«Это тот случай, когда хронический недуг накладывается на звездную болезнь, и мы получаем на выходе Киркорова», - добавил специалист.

А заодно отметила, что агрессия наступает на самом тяжелом этапе заболевания, когда повышается раздражительность.

Как пишет "Экономика сегодня", в этом случае пациента нужно лечить уже медикаментозным путем.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,
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