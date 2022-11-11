У Киркорова нашли психологическое заболевание

«Конечно, у Филиппа Бедросовича есть звездная болезнь, он ее не скрывает, мы все не раз наблюдали, как она у него проявляется. Никто не забыл историю про розовую кофточку. Но все куда сложнее, чем просто надменность и вседозволенность. Безусловно, его статус, как ему кажется, дает право вести себя в обществе так, как ему хочется. Но сейчас мы наблюдаем всплеск несколько неадекватного поведения, который намекает на обострение психологических проблем», - приводит слова психотерапевта Елизаветы Железновой «Вечерняя Москва».