Мельникова впервые появилась на публике после рассказа о тяжелой болезни

Российская актриса кино Анастасия Мельникова впервые появилась на публике после официального сообщения о проблемах со здоровьем.

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Так, 53-летняя звезда отечественных сериалов приехала на программу «Малахов» и Мариуполя. Мельникова активно помогает там местному театру, чтобы восстановить здание.

Выпуск программы был приурочен ко дню милиции. Во время эфира актриса рассказала, что часто была во многих отделения милиции, чтобы детальнее погрузиться в работу сотрудников, чтобы передать зрителям всю важность работы правоохранительных органов.

Мельникова поблагодарила всех сотрудников, чья профессия связана с опасностью и риском и отметила, что благодаря им, в её жизни есть спокойствие и чувство безопасности.