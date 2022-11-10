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32 минуты назад

Актриса Анастасия Мельникова впервые появилась на публике после рассказа о тяжелом недуге

runews24.ruиещё 2

Российская актриса кино Анастасия Мельникова впервые появилась на публике после официального сообщения о проблемах со здоровьем.

Мельникова впервые появилась на публике после рассказа о тяжелой болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 53-летняя звезда отечественных сериалов приехала на программу «Малахов» и Мариуполя. Мельникова активно помогает там местному театру, чтобы восстановить здание.

Выпуск программы был приурочен ко дню милиции. Во время эфира актриса рассказала, что часто была во многих отделения милиции, чтобы детальнее погрузиться в работу сотрудников, чтобы передать зрителям всю важность работы правоохранительных органов.

Мельникова поблагодарила всех сотрудников, чья профессия связана с опасностью и риском и отметила, что благодаря им, в её жизни есть спокойствие и чувство безопасности.

Напомним, что летом 2022 года Анастасия Мальникова публично рассказала о своих проблемах со здоровьем, однако установить точный диагноз врачи пока не могут.

Шоу-бизнес,Анастасия Мельникова,
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