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12 минут назад

Блогер Артемий Лебедев рассказал об отъезде из России, если страна "превратится в океан"

Газета.Ruиещё 2

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что задумается об отъезде из России только если стране будет грозить «превращение в океан» из-за «сдвига тектонических плит». Об этом он рассказал в интервью комику Сергею Мезенцеву на YouTube.

Артемий Лебедев рассказал, что заставит его уехать из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я думаю, что имеется единственная причина, которая меня могла бы заставить уехать. Это если бы Пангея продолжила свое движение, тектонические плиты ушли бы под воду и здесь был бы океан. Тогда я бы перешел на ближайшую сушу», — отметил он.

По словам Лебедева, в настоящее время он не видит причин уезжать из России.

«Я здесь родился, живу и планирую здесь и помереть», — добавил дизайнер.

Он посоветовал сторонникам иммиграции обратиться к истории России.

«Когда мне рассказывают, что здесь с такими событиями нельзя находиться, то я вспоминаю учебники истории. Если их прочитать, то становится понятно, что никогда здесь не было спокойно. Больше 30 лет не бывает окошечка свободного», — заключил блогер.

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