Артемий Лебедев рассказал, что заставит его уехать из России

«Я думаю, что имеется единственная причина, которая меня могла бы заставить уехать. Это если бы Пангея продолжила свое движение, тектонические плиты ушли бы под воду и здесь был бы океан. Тогда я бы перешел на ближайшую сушу», — отметил он.