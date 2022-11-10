Артемий Лебедев рассказал, что заставит его уехать из России

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что задумается об отъезде из России только если стране будет грозить «превращение в океан» из-за «сдвига тектонических плит». Об этом он рассказал в интервью комику Сергею Мезенцеву на YouTube.
«Я думаю, что имеется единственная причина, которая меня могла бы заставить уехать. Это если бы Пангея продолжила свое движение, тектонические плиты ушли бы под воду и здесь был бы океан. Тогда я бы перешел на ближайшую сушу», — отметил он.
По словам Лебедева, в настоящее время он не видит причин уезжать из России.
«Я здесь родился, живу и планирую здесь и помереть», — добавил дизайнер.
Он посоветовал сторонникам иммиграции обратиться к истории России.
«Когда мне рассказывают, что здесь с такими событиями нельзя находиться, то я вспоминаю учебники истории. Если их прочитать, то становится понятно, что никогда здесь не было спокойно. Больше 30 лет не бывает окошечка свободного», — заключил блогер.